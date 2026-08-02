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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Семак после 3:0 с «Оренбургом»: «Помним обидное поражение, два нереализованных пенальти. Рад, что сегодня «Зениту» удалось уверенно победить»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил о желании взять реванш у «Оренбурга» за поражение в прошлом сезоне.

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