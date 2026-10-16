14-15 октября на форуме «Общественный транспорт» в Москве, где собрались представители Минтранса, Российского союза промышленников и предпринимателей и региональных властей, неожиданный ракурс на проблему обновления электротранспорта показал первый замгубернатора Калининградской области Валерий Шерин.