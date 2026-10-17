Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович в эфире программы «Мнение» прокомментировал новость о том, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому ряд иностранных компаний переходит во временное управление.