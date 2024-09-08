День села Донское отметят в Притамбовье

В Донском состоится праздник, посвящённый 363-летию со дня образования села. Торжество пройдёт 13 сентября в зрительном зале филиала Дома культуры Тамбовского округа, расположенного по улице Школьной, 7А.
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