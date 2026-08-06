Идеальная женщина по знаку зодиака: первое место досталось не Львам и даже не Скорпионам

Астрологи рассказали, представительницы какого знака зодиака приближены к образу идеальной женщины. Эксперты проанализировали сильные и слабые стороны каждого знака и выстроили их в строгой последовательности, пишет дзен-канал «ПРО.
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