Пропавшую женщину разыскивают в Екатеринбурге

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Свердловской области В Екатеринбурге разыскивают женщину, которая 26 декабря ушла из дома и пропала, сообщили волонтеры поискового отряда "ЛизаАлерт" на странице в социальной сети "ВКонтакте".
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