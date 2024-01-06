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Пропавшую женщину разыскивают в Екатеринбурге

Пропавшую женщину разыскивают в Екатеринбурге

Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Свердловской области В Екатеринбурге разыскивают женщину, которая 26 декабря ушла из дома и пропала, сообщили волонтеры поискового отряда "ЛизаАлерт" на странице в социальной сети "ВКонтакте".

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