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С Божьей помощью. Маргарита Симоньян считает: "Конфликт на Украине может завершиться в 2025-м"

С Божьей помощью. Маргарита Симоньян считает: "Конфликт на Украине может завершиться в 2025-м"

Журналистка высказалась на данную тему в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым".Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян дала интервью в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

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