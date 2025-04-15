Восточная группировка войск ликвидировала 17 дронов и 165 военных ВСУ

В течение суток Восточная группировка войск уничтожила 17 дронов и семь коптеров "Баба Яга". Начальник пресс-центра Александр Гордеев сообщил о ликвидации шести пунктов управления беспилотниками и потерях ВСУ: до 165 военных, танка и артиллерии.