В течение суток Восточная группировка войск уничтожила 17 дронов и семь коптеров "Баба Яга". Начальник пресс-центра Александр Гордеев сообщил о ликвидации шести пунктов управления беспилотниками и потерях ВСУ: до 165 военных, танка и артиллерии.
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