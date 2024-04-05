Макс Ферстаппен быстрее всех в первой тренировке Ф1 в Японии

Макс Ферстаппен быстрее всех в первой тренировке Ф1 в ЯпонииGetty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный и действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен возглавил первую часть пятничных свободных заездов Гран При Японии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии