Макс Ферстаппен быстрее всех в первой тренировке Ф1 в Японии

Макс Ферстаппен быстрее всех в первой тренировке Ф1 в ЯпонииGetty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный и действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен возглавил первую часть пятничных свободных заездов Гран При Японии.