Путин против траты маткапитала на покупку автомобиля

Президент России Владимир Путин против использования маткапитала при покупке автомобиля. К предложениям по расширению использования этих средств необходимо относиться аккуратно, ведь речь идет об интересах детей, подчеркнул глава государства на встрече с представителями общественности во время поездки на Чукотку.
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