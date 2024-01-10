Путин против траты маткапитала на покупку автомобиля

Президент России Владимир Путин против использования маткапитала при покупке автомобиля. К предложениям по расширению использования этих средств необходимо относиться аккуратно, ведь речь идет об интересах детей, подчеркнул глава государства на встрече с представителями общественности во время поездки на Чукотку.