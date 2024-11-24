Лукашенко пообещал ликвидировать интернет-вольницу в случае Беломайдана 2.0

Вообще то Василь Быков — один из крупнейших представителей «лейтенантской прозы», а вот о его стихах я ничего не знаю.

Александр Рус

не поверите,я тоже не знал,но на его похоронах наш великий историк сказал,что вырос на его стихах....теперь пытаюсь найти дом в Питере,где жил и работал Франциск Скорина и неважно что он умер за 150 с лишним лет до основания города....но так сказал наш историк,выросший на стихах Быкова....кому верит?одни ипанаты моря выкапывают,наши тут недалеко ушли....