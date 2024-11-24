Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Лукашенко пообещал ликвидировать интернет-вольницу в случае Беломайдана 2.0

Лукашенко пообещал ликвидировать интернет-вольницу в случае Беломайдана 2.0

Политнавигатор Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал вообще отключить в стране интернет, если Беломайдан повторится.

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Комментарии
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Коська
Вообще то Василь Быков — один из крупнейших представителей «лейтенантской прозы», а вот о его стихах я ничего не знаю.
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10 час.
лл
лина любимцева
И правильно сделает Лукашенко!! СТЕРЕЖЕТ БЕЛОРУССИЮ!! По полной программе. Вместе со спецслужбами... РАБОТАЙТЕ, РЕБЯТА!! Храни вас Господь!!!
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6 час.
Александр Рус
не поверите,я тоже не знал,но на его похоронах наш великий историк сказал,что вырос на его стихах....теперь пытаюсь найти дом в Питере,где жил и работал Франциск Скорина и неважно что он умер за 150 с лишним лет до основания города....но так сказал наш историк,выросший на стихах Быкова....кому верит?одни ипанаты моря выкапывают,наши тут недалеко ушли....
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5 час.

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