Новый прорыв в мониторинге дыхания: учёные представили неинвазивный датчик миллиметровых волн

В мире медицины диагностика и лечение часто зависят от точности и качества изображения. Однако традиционные методы мониторинга дыхания во время диагностических процедур и лучевой терапии не всегда дают необходимые результаты из-за отсутствия практичных и неинвазивных инструментов.