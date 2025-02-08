Новый прорыв в мониторинге дыхания: учёные представили неинвазивный датчик миллиметровых волн

В мире медицины диагностика и лечение часто зависят от точности и качества изображения. Однако традиционные методы мониторинга дыхания во время диагностических процедур и лучевой терапии не всегда дают необходимые результаты из-за отсутствия практичных и неинвазивных инструментов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии