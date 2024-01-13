Посвященная ученому-эндокринологу Борису Завадовскому выставка открылась в павильоне «Геология» на ВДНХ

На площадке Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева в павильоне №31 «Геология» на ВДНХ открылась выставка «Асканию-Нова считаю своим университетом», приуроченная ко дню рождения Бориса Завадовского, ученого-эндокринолога, академика Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук имени В.
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