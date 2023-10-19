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"Фильм, фильм, фильм!": в Тамбовской области создали кинокомиссию

"Фильм, фильм, фильм!": в Тамбовской области создали кинокомиссию

Глава региона Максим Егоров подписал распоряжение "О создании кинокомиссии Тамбовской области". Как говорится в документе, это сделано в целях поддержки, стимулирования и развития отрасли киноискусства на территории региона.

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