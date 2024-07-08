Хакеры атаковали российские компании с помощью лифтовых систем

Российские компании атаковали через серверы, которые управляют лифтами, то есть контроллеры, от «Текон-Автоматики», которая специализируется на разработке автоматизированных систем управления и диспетчеризации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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