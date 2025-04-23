Конфликт с семьей чиновника: мать звезды кино Антона Юрьева обвиняют в нападении на школьника

Школьный инцидент в Санкт-Петербурге набирает обороты: опытная учительница Лия Моисеевна, мама популярного актера и телеведущего Антона Юрьева, столкнулась с серьезным давлением после конфликта с учеником – сыном сотрудника администрации Василеостровского района.
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