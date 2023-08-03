Креативные турки в стремлении спасти свой турбизнес придумали виртуальную платежную карту для российских гостей

Россиянам стал доступен новый способ тратить деньги в турпоездках в Турцию. Виртуальную карту турецкой платежной системы Troy можно получить по загранпаспорту и пополнять в лирах рублевыми переводами через российскую систему быстрых платежей (СБП).
Россиянам стал доступен новый способ тратить деньги в турпоездках в Турцию. Виртуальную карту турецкой платежной системы Troy можно получить по загранпаспорту и пополнять в лирах рублевыми переводами через российскую систему быстрых платежей (СБП).
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