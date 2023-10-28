Глава МИД КНР назвал главным вызовом для отношений с США сепаратистов на Тайване

Министр иностранных дел Китая Ван И на состоявшейся в Вашингтоне встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном назвал главным вызовом для отношений с Соединенными Штатами сепаратистов на Тайване.
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