Российское посольство в Швеции плохо охраняется

Российское посольство в Стокгольме неоднократно атаковали дроны с краской, сообщил МИД России. В ведомстве отметили, что российская сторона вынуждена регулярно указывать шведской стороне на недостатки в организации охраны дипмиссии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии