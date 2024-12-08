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Российское посольство в Швеции плохо охраняется

Российское посольство в Стокгольме неоднократно атаковали дроны с краской, сообщил МИД России. В ведомстве отметили, что российская сторона вынуждена регулярно указывать шведской стороне на недостатки в организации охраны дипмиссии.

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