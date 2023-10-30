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Что можно кушать при щадящей диете. Щадящая диета при заболеваниях ЖКТ

Что можно кушать при щадящей диете. Щадящая диета при заболеваниях ЖКТ

Что можно кушать при щадящей диете. Щадящая диета при заболеваниях ЖКТ Диета для восстановления желудка и кишечника, недельное меню Диета помогает пациентам при больном желудке и кишечнике быстрее избавиться от недуга, поэтому она назначается в комплексе с медикаментозной терапией.

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