Что можно кушать при щадящей диете. Щадящая диета при заболеваниях ЖКТ Диета для восстановления желудка и кишечника, недельное меню Диета помогает пациентам при больном желудке и кишечнике быстрее избавиться от недуга, поэтому она назначается в комплексе с медикаментозной терапией.