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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дуглас про 0:2 от «Краснодара»: «Когда «Зенит» не показывает лучших качеств, всегда теряет очки. Мы должны проанализировать, что сделали не так» 

— Это был матч, в котором мы очень старались показать свои лучшие качества, то, что мы можем и умеем делать, но, к сожалению, этого не произошло.

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