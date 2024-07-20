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США снова угрожает санкциями китайским банкам

США снова угрожает санкциями китайским банкам

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил, что США готовят новые санкции против китайских компаний, поддерживающих Россию в конфликте с Украиной, и намекнул, что под удар могут попасть банки.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Все нормальные страны объеденитесь ,наложите на эту блядскую пиндосню столько санкций ,чтобы они захлебнулись в собственном ГОВНЕ И БЛЕВОТИНЕ!
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14 час.

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