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Kate Moss lip-syncs Wicked Game in Gucci’s new campaign film

Gucci has unveiled Primavera, a fashion campaign built around a short film in which Kate Moss lip-syncs to Chris Isaak’s 1989 track Wicked Game, directed by Johan Renck.

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