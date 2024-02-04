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Захарова: артистов, покинувших РФ после начала СВО на Украине, «черт попутал»

Захарова: артистов, покинувших РФ после начала СВО на Украине, «черт попутал»

Артистов, которые уехали из России после начала специальной военной операции (СВО) на Украине, «черт попутал».

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Комментарии
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Grandad
А где же наши спецслужбы, не сумевшие уберечь наших граждан от неких чертей, &quot;попутавших&quot; их? Или чертями они не занимаются? Но кто-то должен заниматься безопасностью граждан!
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15 час.
Виталий
Что-то эти запутанные чертями укров не забывали, финансы передавали, приветики посылали. Да не будут они нашими патриотами никогда. Пусть смакуют заграничную жизнь. Без них и нам комфортнее. Перестал слышать эти имена, появляются новые исполнители или те, кого ограничивала бывшая элита шоу-бизнеса.
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15 час.
ИП
Игорь Петров
Эти шуты и скоморохи знали, что делают! Главное- не прощать!
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14 час.

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