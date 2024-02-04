Захарова: артистов, покинувших РФ после начала СВО на Украине, «черт попутал»

А где же наши спецслужбы, не сумевшие уберечь наших граждан от неких чертей, "попутавших" их? Или чертями они не занимаются? Но кто-то должен заниматься безопасностью граждан!

Виталий

Что-то эти запутанные чертями укров не забывали, финансы передавали, приветики посылали. Да не будут они нашими патриотами никогда. Пусть смакуют заграничную жизнь. Без них и нам комфортнее. Перестал слышать эти имена, появляются новые исполнители или те, кого ограничивала бывшая элита шоу-бизнеса.