Горящая нефтебаза, взрывы и поврежденные дома: что известно о ночной атаке БПЛА

Системы ПВО уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников, сообщает Минобороны России. 12 из них были сбиты над Курской областью, столько же над Кубанью, семь — над Брянской областью, пять — над Орловской, один — над акваторией Азовского моря, уточнили в ведомстве.
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