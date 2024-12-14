Горящая нефтебаза, взрывы и поврежденные дома: что известно о ночной атаке БПЛА

Системы ПВО уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников, сообщает Минобороны России. 12 из них были сбиты над Курской областью, столько же над Кубанью, семь — над Брянской областью, пять — над Орловской, один — над акваторией Азовского моря, уточнили в ведомстве.