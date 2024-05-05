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Специалист рассказала, почему при неправильном окрашивании яиц может пострадать печень

Специалист рассказала, почему при неправильном окрашивании яиц может пострадать печень

Рассказываем, как, по мнению специалиста по здоровому питанию, безопасно окрасить яйца на Пасху.На сегодняшний день существует множество способов окрашивания яиц, однако не все из них безопасны для здоровья.

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