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Умственная деятельность в лежачем положении объясняется просто: предполагалось, что так мозг человека не занят посторонними действиями, а значит, он работает эффективнее

Умственная деятельность в лежачем положении объясняется просто: предполагалось, что так мозг человека не занят посторонними действиями, а значит, он работает эффективнее

﻿﻿Сегодня многие диетологи и диетологи советуют не есть в положении стоя или лежа. Они утверждают, что это непременно нанесет вред.

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