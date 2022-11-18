Умственная деятельность в лежачем положении объясняется просто: предполагалось, что так мозг человека не занят посторонними действиями, а значит, он работает эффективнее

Сегодня многие диетологи и диетологи советуют не есть в положении стоя или лежа. Они утверждают, что это непременно нанесет вред.
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