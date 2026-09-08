В Европе откроют минимум 47 избирательных участков для голосования на выборах в Госдуму

В странах Европы на выборах в Государственную Думу России откроется как минимум 47 избирательных участков.
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