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5 проблем женского летнего отдыха

5 проблем женского летнего отдыха

«Девочки, посоветуйте, можно ли как-то себя настроить/переделать, чтобы продуктивно отдыхать в отпуске, когда муж выпивает? В браке 11 лет, в последние 2-3 года муж стал чаще выпивать и больше напиваться» «Отдых должен быть отдыхом, а не так: мама с детьми, папа в кабаке» «Как то отдыхали на море, так там одна дама с семи утра как пристегнется к плите, так и готовит до обеда.

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