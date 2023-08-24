В 25 лет Саша встретил женщину, о которой мечтает каждый мужчина. Темпераментная, стройная, Вера не просто отвечала на его сексуальную инициативу.
Женщина, которой нужен секс каждый день
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Виновата на 100% жена. Мужчина всё же не машина для производства спермы. А когда тебя заставляют каждый день по 2-4 раза удовлетворять бешеную вагину, то и последствия вышли наружу.
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10 час.
М
ММ
Разговаривают две женщины. Одна:"Мой муж трижды импотент!" -Это как?? -Он еще упал с лестницы, прикусил язык и переломал все пальцы. Пока у мужика есть руки, женщину можно удовлетворять часами!
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3 час.
Виктор Белогорцев
мужской организм вырабатывает 1500 сперматозоидов в секунду, каждая десятая пара не имеет детей из-за бесплодия партнера. Представители сильного пола, у которых не получается стать отцами, не знают, что перегревание яичек (тестикул) не менее вредно, чем переохлаждение.
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1 час.
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