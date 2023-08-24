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    Виновата на 100% жена. Мужчина  всё  же  не машина  для производства спермы. А когда  тебя заставляют каждый  день по...Женщина, которой ...

Женщина, которой нужен секс каждый день

Женщина, которой нужен секс каждый день

В 25 лет Саша встретил женщину, о которой мечтает каждый мужчина. Темпераментная, стройная, Вера не просто отвечала на его сексуальную инициативу.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Виновата на 100% жена. Мужчина  всё  же  не машина  для производства спермы. А когда  тебя заставляют каждый  день по  2-4 раза  удовлетворять бешеную вагину, то и  последствия  вышли наружу.
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10 час.
М
ММ
Разговаривают две женщины. Одна:&quot;Мой муж трижды импотент!&quot;  -Это как?? -Он еще упал с лестницы, прикусил язык и переломал все пальцы. Пока у мужика есть руки, женщину можно удовлетворять часами!
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3 час.
Виктор Белогорцев
мужской организм вырабатывает 1500 сперматозоидов в секунду, каждая десятая пара не имеет детей из-за бесплодия партнера. Представители сильного пола, у которых не получается стать отцами, не знают, что перегревание яичек (тестикул) не менее вредно, чем переохлаждение.
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1 час.

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