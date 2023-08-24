Женщина, которой нужен секс каждый день

Владимир Алтайцев Виновата на 100% жена. Мужчина всё же не машина для производства спермы. А когда тебя заставляют каждый день по 2-4 раза удовлетворять бешеную вагину, то и последствия вышли наружу.

М ММ Разговаривают две женщины. Одна:"Мой муж трижды импотент!" -Это как?? -Он еще упал с лестницы, прикусил язык и переломал все пальцы. Пока у мужика есть руки, женщину можно удовлетворять часами!