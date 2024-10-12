Вучич собрался арестовать Путина? Запад прогнул Сербию

Президент Сербии Александр Вучич подписал, как говорят сами сербы, "позорную декларацию" против России по итогам "саммита" под названием "Украина — Юго-Восточная Европа", который прошёл в хорватском Дубровнике.
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