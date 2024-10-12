Сила в правде
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Сила в правде

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Вучич собрался арестовать Путина? Запад прогнул Сербию

Вучич собрался арестовать Путина? Запад прогнул Сербию

Президент Сербии Александр Вучич подписал, как говорят сами сербы, "позорную декларацию" против России по итогам "саммита" под названием "Украина — Юго-Восточная Европа", который прошёл в хорватском Дубровнике.

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