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Царьград

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Онколог Колосовский назвал 3 бытовых фактора, повышающих риск рака

Онколог Колосовский назвал 3 бытовых фактора, повышающих риск рака

Врач-онколог и хирург Ярослав Колосовский, представляющий петербургскую «СМ-Клинику», в беседе с Lenta.

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