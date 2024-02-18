Путин: Россия нашла новых покупателей для своего газа и обойдется без поставок в Европу

По словам президента, европейцы сами не проявляют интереса к возрождению Северных потоков, при этом из-за отказа от российского газа в ЕС начались серьезные проблемы с промышленным производством, которое из-за дороговизны энергоресурсов переезжает в другие части планетыРоссия обойдется без поставок газа в Европу.