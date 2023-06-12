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Президент США Байден продлил на год режим ЧС для Белоруссии, объявленный в 2006 году

Президент США Байден продлил на год режим ЧС для Белоруссии, объявленный в 2006 году

Лидер США Джо Байден продлил еще на год режим чрезвычайной ситуации, объявленный в Америке из-за внутриполитического кризиса в Белоруссии, сообщили в Белом доме.

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