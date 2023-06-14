В Конгрессе США подняли вопрос об импичменте Байдена

В Конгрессе США подняли вопрос об импичменте президента США Джо Байден. В статье члена Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Лорен Боберт указывается о неспособности политика выполнять обязанности по охране границ страны.
В Конгрессе США подняли вопрос об импичменте президента США Джо Байден. В статье члена Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Лорен Боберт указывается о неспособности политика выполнять обязанности по охране границ страны.
Свежие комментарии