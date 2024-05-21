Эдвардс хочет драться с Конором после победы над Мухаммадом: «Давайте дадим ему шанс стать тройным чемпионом»

«Бой с Макгрегором? Для этого Конор должен победить Майкла Чендлера, а я Белала. Дальше посмотрим. 100%, было бы здорово, почему нет? Давайте предоставим ему шанс стать тройным чемпионом, а мне − побить парня вроде Конора.