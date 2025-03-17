В Херсонской области полицейские продолжают цикл мероприятий в рамках межведомственной операции «Чистое поколение – 2025»

В рамках первого этапа межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Чистое поколение – 2025» сотрудники полиции провели профилактические беседы о вреде наркотиков для учеников Брилевской и Тарасовской школ Алешкинского округа и Чаплынской школы № 1.
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