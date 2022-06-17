Генпрокурор Краснов поручил в первые же сутки оценивать законность преследования бизнесменов

Генпрокурор Игорь Краснов заявил о «кардинальном переформатировании надзора» в сфере бизнеса.Краснов сообщил, что поручил прокурорам в первые же сутки давать оценку законности проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении бизнесменов.