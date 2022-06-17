НТВ

1 347 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Astra
    Вот сейчас смотрю передачу Трибунал для карателя по НТВ-Мир, и как раз этого Котельникова показывают - и вовсе он не ...«Я бы всю жизнь п...
  • nyha
    дохнут собаки...не дождавшись суда...Скончался ближайш...
  • Елена Князева
    Если наш Путин решает кто и как будет жить, на фига америкосам этот Бидон? Наш Президент наведёт порядок.«Это извращение»:...

Генпрокурор Краснов поручил в первые же сутки оценивать законность преследования бизнесменов

Генпрокурор Краснов поручил в первые же сутки оценивать законность преследования бизнесменов

Генпрокурор Игорь Краснов заявил о «кардинальном переформатировании надзора» в сфере бизнеса.Краснов сообщил, что поручил прокурорам в первые же сутки давать оценку законности проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении бизнесменов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх