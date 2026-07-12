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Миронов призвал защитить от БПЛА объекты газоснабжения и крупнейшие ТЭЦ

Миронов призвал защитить от БПЛА объекты газоснабжения и крупнейшие ТЭЦ

Председатель партии «Справедливая Россия», руководитель фракции СР в Госдуме Сергей Миронов заявил RTVI, что обратится к правительству с требованием обеспечить безопасность газотранспортной инфраструктуры и отопительной системы в преддверии отопительного сезона.

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