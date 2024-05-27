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МИД и Минюст сообщили Путину, что «Талибан»* можно исключить из списка запрещенных

МИД и Минюст сообщили Путину, что «Талибан»* можно исключить из списка запрещенных

Талибы не раз приезжали в Россию, в частности на форум «Россия – Исламский мир» в качестве представителей фактически новообразованного государства на месте проамериканского Афганистана, чье правительство теперь находится в изгнании.

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