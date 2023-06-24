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В аппарате забайкальского бизнес-омбудсмена решили бороться с теневым бизнесом

В аппарате забайкальского бизнес-омбудсмена решили бороться с теневым бизнесом

Помощник бизнес-омбудсмен Оксана Бурлакова на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городской администрации предложила создать рабочую группу по борьбе с нелегальным бизнесом, об этом сообщает  пресс-служба ведомства.

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