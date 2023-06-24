В аппарате забайкальского бизнес-омбудсмена решили бороться с теневым бизнесом

Помощник бизнес-омбудсмен Оксана Бурлакова на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства в городской администрации предложила создать рабочую группу по борьбе с нелегальным бизнесом, об этом сообщает пресс-служба ведомства.