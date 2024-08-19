В Перу судья удалил с поля игрока, который пописал возле углового флага во время матча

Судья удалил игрока «Атлетико Авахуна» Себастьяна Муньоса в матче Кубка Перу с «Канторсильо». Сообщается, что арбитр принял такое решение из-за того, что футболист решил пописать у углового флага во время подачи углового.
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