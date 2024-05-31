Politico: администрация Байдена втайне разрешила Киеву наносить удары по России оружием США

Но речь об ударах исключительно в районе Харьковской области и только в ходе контрбатарейной борьбы. Об этом говорят Пентагон и ГосдепАдминистрация Байдена втайне разрешила ВСУ наносить удары по территории России американским оружием, но исключительно в районе Харьковской области, пишет Politico.
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