Politico: администрация Байдена втайне разрешила Киеву наносить удары по России оружием США

Но речь об ударах исключительно в районе Харьковской области и только в ходе контрбатарейной борьбы. Об этом говорят Пентагон и ГосдепАдминистрация Байдена втайне разрешила ВСУ наносить удары по территории России американским оружием, но исключительно в районе Харьковской области, пишет Politico.