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Царьград

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"Дипломатическая география": На Западе оценили повторное предупреждение русского МИД посольствам в Киеве

"Дипломатическая география": На Западе оценили повторное предупреждение русского МИД посольствам в Киеве

Повторное предупреждение русского МИД иностранным дипломатам стоит читать не только как сообщение об угрозе новых ударах по Киеву, но и как попытку Москвы изменить расчёт риска западных государств, сохраняющих постоянное присутствие в столице Украины.

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