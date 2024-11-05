Маск обвинил Google в предвзятых поисковых результатах о выборах в США

Американский предприниматель Илон Маск предположил, что компания Google может влиять на ход президентских выборов в США, ограничивая результаты поиска, связанные с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии