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Маск обвинил Google в предвзятых поисковых результатах о выборах в США

Маск обвинил Google в предвзятых поисковых результатах о выборах в США

Американский предприниматель Илон Маск предположил, что компания Google может влиять на ход президентских выборов в США, ограничивая результаты поиска, связанные с кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом.

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