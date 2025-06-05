Истребители ВВС Германии сопровождали самолет Ил-20 над Балтикой

Российский самолет-разведчик Ил-20 пролетел над Балтийским морем в первый день военных учений НАТО. ВВС Германии подняли в воздух два истребителя Eurofighter для его сопровождения, сообщило агентство DPA.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии