В подполье оценили удар по Харькову

Во время ударов по Харькову в ночь на 7 июня Вооруженным силам Украины (ВСУ) нанесен серьезный урон. Об этом сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, оценивший потери украинских военных.