Во время ударов по Харькову в ночь на 7 июня Вооруженным силам Украины (ВСУ) нанесен серьезный урон. Об этом сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, оценивший потери украинских военных.
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