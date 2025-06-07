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В подполье оценили удар по Харькову

В подполье оценили удар по Харькову

Во время ударов по Харькову в ночь на 7 июня Вооруженным силам Украины (ВСУ) нанесен серьезный урон. Об этом сообщил в своем Telegram-канале координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, оценивший потери украинских военных.

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