Военэксперт Степанов назвал военных ВСУ тестовыми манекенами для ВПК Германии

Военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов заявил, что территория Украины превратилась в бесплатный испытательный полигон для немецкого военно-промышленного комплекса.
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