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«Московская техническая школа» проведет День реверс-инжиниринга

«Московская техническая школа» проведет День реверс-инжиниринга

День реверс-инжиниринга пройдет 17 июня на Московском цифровом заводе. Организатором выступает образовательный проект столичного правительства «Московская техническая школа», а также академия аддитивных технологий «Цифра Цифра» и научно-производственный объединение «3D-интеграция».

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