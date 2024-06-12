«Московская техническая школа» проведет День реверс-инжиниринга

День реверс-инжиниринга пройдет 17 июня на Московском цифровом заводе. Организатором выступает образовательный проект столичного правительства «Московская техническая школа», а также академия аддитивных технологий «Цифра Цифра» и научно-производственный объединение «3D-интеграция».
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