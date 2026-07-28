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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тандревольд о проблемах последних сезонов: «Я начала бояться гонок. У меня появился настоящий страх сделать что-то не так»

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд рассказала о проблемах со здоровьем на протяжении последних двух.

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